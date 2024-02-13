В селе под Самарой ликвидировали пожар повышенной сложности

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В понедельник, 12 февраля, в 5:08 начался пожар на ул. Степной, 5 в с. Белозерки Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.