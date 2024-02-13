Лидия Рогожинская назначена министром спорта Самарской области

Постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова от 9 февраля Лидия Рогожинская назначена на должность министра спорта Самарской области с 13 февраля на срок полномочий губернатора, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого Лидия Рогожинская возглавляла минспорт с приставкой "врио", сменив Сергея Кобылянского, уволившегося 1 июня 2022 года. В минспорта она работает с 2009 г., все эти годы занимая должность замминистра - руководителя департамента физической культуры и спорта.