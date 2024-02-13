Не стало почетного президент Федерации тенниса Самарской области Александра Косырева

13 февраля на 87 году жизни скончался почетный президент Федерации тенниса Самарской области Александр Николаевич Косырев, сообщает министерство спорта Самарской области.

Это огромная потеря для областного тенниса. Ушел из жизни человек, возглавлявший федерацию более 30 лет — с 1978 по 2009 год. По свидетельству коллег, Александр Николаевич был руководителем, умевшим принимать непростые и смелые решения. Под его руководством теннис в Самарской области сделал большой шаг вперед в своем развитии. С 2010 года Александр Николаевич стал почетным президентом федерации и до последних дней участвовал в ее деятельности.

Прощание состоится в четверг, 15 февраля. Время и место будут опубликованы в группе федерации.