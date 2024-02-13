Не стало почетного президент Федерации тенниса Самарской области Александра Косырева

13 февраля на 87 году жизни скончался почетный президент Федерации тенниса Самарской области Александр Николаевич Косырев, сообщает министерство спорта Самарской области.
Это огромная потеря для областного тенниса. Ушел из жизни человек, возглавлявший федерацию более 30 лет — с 1978 по 2009 год. По свидетельству коллег, Александр Николаевич был руководителем, умевшим принимать непростые и смелые решения. Под его руководством теннис в Самарской области сделал большой шаг вперед в своем развитии. С 2010 года Александр Николаевич стал почетным президентом федерации и до последних дней участвовал в ее деятельности.
Прощание состоится в четверг, 15 февраля. Время и место будут опубликованы в группе федерации.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.