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Баскетбол Спорт

В Самаре начались полуфинальные игры чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начались игры ½ финала регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Первенство проходит при поддержке компании "Т Плюс".

В понедельник, 12 февраля, в ярких напряженных противостояниях были определены финалисты чемпионата среди девушек. В матче за третье место сыграют СОШ № 2 им. Маскина (Клявлино) и Алексеевская СОШ, в финале — СОШ № 10 (Отрадный) и Лицей Хрящевки.

Финальные пары среди юношей определятся сегодня. На призовые места претендуют школьные дружины из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Большой Черниговки, Хрящевки и Стройкерамики.

Финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области состоится 16 февраля 2024 года в УК "МТЛ Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Начало мероприятия в 10:00, торжественная церемония награждения в 17:00.

Игры чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области проходят с 2008 года. В чемпионате Самарской области в сезоне 2023–2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона. Всего на сегодняшний день в проекте участвуют более 17 900 команд из 80 регионов.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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