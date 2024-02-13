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Финансы Экономика и бизнес

Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром биометрических технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса "Старт бизнеса онлайн".

Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

  • подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;
  • подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее можно зарегистрировать в банке из списка;
  • компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;
  • сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации — в разделе "Юридические лица" — "Личный кабинет" — "Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС", индивидуальные предприниматели — в "Личном кабинете налогоплательщика — индивидуального предпринимателя" в разделе "Услуги. Сервисы" — "Получение КЭП" — "Получить сертификат ЭП" — "Дистанционно с использованием биометрии". Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

  1. авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;
  2. проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;
  3. сформировать ключи электронной подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым — записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.

Подробности здесь.

Гид потребителя

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