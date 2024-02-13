Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром биометрических технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса "Старт бизнеса онлайн".

Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;

подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее можно зарегистрировать в банке из списка;

компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;

сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации — в разделе "Юридические лица" — "Личный кабинет" — "Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС", индивидуальные предприниматели — в "Личном кабинете налогоплательщика — индивидуального предпринимателя" в разделе "Услуги. Сервисы" — "Получение КЭП" — "Получить сертификат ЭП" — "Дистанционно с использованием биометрии". Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС; проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата; сформировать ключи электронной подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым — записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.

Подробности здесь.