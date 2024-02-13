Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром биометрических технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса "Старт бизнеса онлайн".
Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.
Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:
- подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;
- подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее можно зарегистрировать в банке из списка;
- компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;
- сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.
Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации — в разделе "Юридические лица" — "Личный кабинет" — "Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС", индивидуальные предприниматели — в "Личном кабинете налогоплательщика — индивидуального предпринимателя" в разделе "Услуги. Сервисы" — "Получение КЭП" — "Получить сертификат ЭП" — "Дистанционно с использованием биометрии". Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.
В процессе оформления подписи пользователю необходимо:
- авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;
- проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;
- сформировать ключи электронной подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым — записать сертификат на электронный носитель (токен).
Весь процесс занимает несколько минут.
Подробности здесь.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.