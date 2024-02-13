В Самаре годовалый ребенок пострадал на эскалаторе в ТЦ

Во вторник, 13 февраля, в Самаре следователи начали проверку из-за травмы, полученной ребенком в торговом центре. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Годовалая девочка получила травму пальца на эскалаторе. Ее госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.
Также проверку начала прокуратура Кировского района Самары. Надзорное ведомство проверит соблюдение торговым центром техники безопасности.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!