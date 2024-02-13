Работа Самарской области в сфере экспорта отмечена на федеральном уровне

В правительстве Самарской области состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами ряда муниципальных образований региона. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова совещание провела и. о. первого вице-губернатора - председателя правительства Наталья Катина.

В своем докладе о статусе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что контрольные точки, запланированные на прошедшую неделю, были выполнены своевременно.

Министр также сообщил, что деятельность нашего региона в сфере экспорта была высоко оценена на федеральном уровне. АО "Российский экспортный центр" выразило благодарность Самарской области за внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Региональный стандарт содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволяет комплексно развивать систему поддержки экспорта. Самарская область вошла в число регионов-лидеров по внедрению стандарта.

Кроме того, Центр поддержки экспорта Самарской области в рейтинге 82 таких центров занял третье место в стране и первое — в Приволжском федеральном округе по эффективности работы. В текущем году стоит задача сохранить набранные темпы. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Продолжается отработка вопросов, заданных жителями Самарской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Еженедельно на оперативном совещании анализируются итоги работы министерств и ведомств, глав муниципальных образований области в этой части. По состоянию на 12 февраля органами исполнительной власти региона отработано 55% обращений граждан, органами местного самоуправления — 57%.

Среди муниципальных образований руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Самарской области Елена Бабий отметила качество и оперативность работы Самары и Тольятти. В лидерах среди органов исполнительной власти — государственная жилищная инспекция Самарской области. За сравнительно небольшой срок ведомство справилось с большим объемом работы, отработав 51% из поступивших 979 обращений (более трехсот из них — из областного центра). Значительная часть обращений связана с перерасчетом квитанций.

Руководитель инспекции Виктория Каткова рассказала, что с каждым обратившимся сотрудники жилинспекции выходят на обратную связь, выясняют суть проблемы и находят ее решение. Эта работа осложняется тем, что почти треть заявителей при обращении не указали своих фамилий и адресов, только телефоны.

Региональное министерство здравоохранения занимается отработкой почти 1,5 тысячи обращений, связанных с льготным обеспечением пациентов лекарственными препаратами, расходными материалами, доступностью медицинской помощи, созданием медицинских подразделений, организацией работы лечебно-профилактических учреждений.

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что по поручению губернатора обращения структурировали по темам и по каждому пункту предложили конкретные меры реагирования. 40% заявлений уже отработаны, средний срок рассмотрения обращения — четыре дня.

Некоторые проблемы, которые поднимались самарцами, требуют выделения дополнительного финансирования. Ранее Дмитрий Азаров поручил руководителям органов исполнительной власти представить свои предложения для их учета при корректировке бюджета Самарской области.

На совещании прозвучали вопросы, связанные с необходимостью обновления медицинской инфраструктуры. Среди них — повышение доступности медпомощи для граждан, проживающих в районе улиц Советской Армии, Московское шоссе, 5 и 6 просеки. Этот вопрос в регионе планируется решить путем перепрофилирования и капитального ремонта действующего и строительства нового объекта здравоохранения.

Кроме того, планируется возведение нового здания с использованием быстровозводимых модульных конструкций в поселке Варламово Сызранского района, где в настоящее время также есть необходимость в улучшении условий для медработников и пациентов.

Как сообщил Армен Бенян, подготовлены медико-техническое задание и планировки объектов. В настоящее время ведётся разработка проектной документации. Планируемые сроки реализации проектов — сентябрь 2025 года.

Наталья Катина нацелила руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований на дальнейшую активную отработку обращений, поступивших от граждан в ходе прямой линии с президентом, и выполнение всех задач, поставленных главой региона в этом направлении.