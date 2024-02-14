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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила "Руне" - 85:98

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые несколько минут соперники прошли вровень, к середине стартового периода после дальнего попадания от Николы Ребича самарцы были чуть впереди (11:8) — и пропустили трехминутный рывок 0:11. Оправиться от такого удара удалось не сразу: 15:26 по итогам первой четверти, 15:31 в начале второй…

Только в этот момент хозяева чуть встрепенулись: дважды в проходах точен был Джастин Роберсон, треху отправил в цель Хейден Далтон, а после некоторой паузы — еще одну: 27:35 к середине десятиминутки. Поймав ритм, самарцы, казалось, и не думали останавливаться: за две минуты до большого перерыва разыгравшийся Никола Ребич (10 очков за половину) трехой сравнял счет, 37:37. Но к перерыву наша команда все же подошла, чуть отставая — 39:43.

А неудачное начало третьего периода вновь отбросило "Самару" на двузначную дистанцию: 39:50 после полутора сыгранных минут. И вновь удалось организовать эффектную погоню: уже к середине четверти после двух подряд попаданий из-под кольца от Александра Гудумака на табло значились 53:53. Несколько раз после этого счет был равным, но выйти вперед хозяевам удалось только в самом начале заключительного периода: 68:67.

Впрочем, и на это москвичи ответили мини-рывком, вернув себе лидерство. Ровно за пять минут до финальной сирены отставание самарцев достигло "-10" (75:85), еще через полторы минуты — "-15"… И на этот раз контраргументов у "Самары" уже не нашлось.

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