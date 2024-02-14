В 2023 году в Самарской области было подано на 25% больше заявлений о банкротстве

За 2023 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 13 368 заявлений о банкротстве, что на 25,3% больше, чем за 2022 год. Такие данные опубликованы на сайте суда.
11 819 из этих заявлений - о признании банкротом гражданина (на 16,1% больше, чем в 2022 году).
Рассмотрено было 1019 дело банкротстве юрлиц (рост на 76,0%) и 11 109 дел о банкротстве физлиц (рост на 36,9%).
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл