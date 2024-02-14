В 2023 году в Самарской области было подано на 25% больше заявлений о банкротстве

За 2023 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 13 368 заявлений о банкротстве, что на 25,3% больше, чем за 2022 год. Такие данные опубликованы на сайте суда.

11 819 из этих заявлений - о признании банкротом гражданина (на 16,1% больше, чем в 2022 году).

Рассмотрено было 1019 дело банкротстве юрлиц (рост на 76,0%) и 11 109 дел о банкротстве физлиц (рост на 36,9%).