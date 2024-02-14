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Год семьи: В Самарской области порядка 150 тысяч семей получают всестороннюю поддержку

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области семьям с детьми уделяется особое внимание, эту приоритетную задачу обозначил губернатор Дмитрий Азаров. В 2024 году в регионе действует около 25 мер социальной поддержки семей. На эти цели предусмотрена рекордная сумма из федерального и областного бюджетов — 46 миллиардов рублей. Порядка 150 тысяч семей, в том числе многодетные, уже получают социальные выплаты.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

На всестороннюю помощь семьям при воспитании детей направлен и национальный проект "Демография", реализуемый по решению президента страны Владимира Путина. Напомним, что указом президента 2024 год объявлен Годом семьи, поскольку семья является центром всей государственной политики.

Супруги Мария и Александр Манджиевы познакомились еще в школе, а затем их дружба переросла в любовь и семью. Глава семьи Александр Вячеславович работает заместителем командира по воспитательной работе в Волжском спасательном центре МЧС России, мама Мария Николаевна руководит почтовым отделением в Самаре. А в 2019 году они стали приемными родителями. Тогда в семье уже росли двое сыновей. Старший, Баир, занимается программированием и в будущем хочет поступить в колледж на оператора беспилотников. Второй сын Эрдм — учащийся четвертого класса, его увлечение — футбол.

Узнав о детях, оставшихся без попечения родителей, супруги Манджиевы приняли решение взять в свою семью на воспитание двух братьев. На момент их знакомства у одного мальчика были проблемы со здоровьем, оба были замкнуты, не шли на контакт, но были очень привязаны друг к другу.

Родители обратились к специалистам комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа за помощью. Здесь прошли курс "школы приемных родителей", совместно с детьми занимались с педагогом-психологом, социальным педагогом, дефектологом. Сейчас дети адаптировались в семье, разговаривают, умеют читать и считать, общаются и любят подвижные игры, совместный досуг.

"Естественно поначалу было тяжело, хотелось не навредить и нужно было время привыкнуть и сплотиться. Мы все старались, чтобы все было правильно, часто обращались в центр "Семья", общались с психологами, они приходили к нам, давали рекомендации, все было под контролем специалистов, поэтому и справились", — рассказывает многодетная мать Мария Манджиева.

"Конечно, как и всем приемным семьям, вначале было трудно, но сейчас они уже обычная семья, где один за всех и все за одного, — отмечает педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Елена Тараканова.

Супруги признаются, что большим подспорьем для семьи стала поддержка от государства, которую они получают и сейчас. Так, семья получает ежемесячную выплату на содержание детей в замещающих семьях и вознаграждение приемному родителю за каждого ребенка.

Манджиевы активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, проводимых в КЦСОН, например, таких как: "Родительские чтения", фестиваль "Подснежник", "За доброе сердце, Вам низкий поклон" и многих других. На настоящий момент папа стал участником в Национальной премии "Россия — страна возможностей". А еще всей семьей Манджиевы участвуют в уникальном Российском семейном проекте "Всей семьей", посвященном Году семьи.

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