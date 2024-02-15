"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" успешно стартовал с Байконура

В четверг, 15 февраля, в 7:25:05 с 31-й площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26".

Выведение "Прогресса МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля выполнены в штатном режиме.

Стыковка "Прогресса МС-26" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции планируется 17 февраля в 09:12 мск. На станции корабль ждет экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал ОʼХара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Это был второй пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе первый — с Байконура и первый — с кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 66-м, для кораблей семейства "Прогресс" — 179-м в истории (из них 90 — к МКС).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Прогресс МС-26" — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева (входят в Роскосмос).

На "Прогрессе МС-26" предстоит доставить 2 518 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажей 70-й и 71-й длительных экспедиций, 580 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в многозонной электровакуумной печи МЭП-01 в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

Для нового научного эксперимента "Перспектива-КМ" на корабле отправили трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят конструкцию на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос для ее развертывания и испытаний.

На "Прогрессе МС-26" также полетела аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" с целью отработки технологий неразрушающего контроля технического состояния герметичных оболочек пилотируемых космических объектов длительной эксплуатации.