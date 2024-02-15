В этнопарке дружбы народов пройдет праздник "Зимние забавы"

В субботу, 17 февраля, в этнопарке дружбы народов (Куйбышевский район, ул. А. Солженицына) организуют праздничную программу "Зимние забавы". На празднике гостям — жителям Самары и Самарской области — предлагается принять участие в мини-экскурсиях, которые будут проходить в национальных подворьях, и заняться активными видами отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Также будет работать площадка "Сказочная мастерская", где запланированы творческие мастер-классы. Кроме того, сказочные герои Этнопарка проведут развлекательную программу. Помимо этого, в рамках конкурсной части программы посетители смогут слепить снеговиков.
В программе праздника:
- 10:00 — 18:00 — мини-экскурсии в национальных подворьях, катание на лыжах, "ватрушках", ледянках и снегокатах;
- 11:00 — 14:00 — катание на лошади;
- 12:00 — 18:00 — работа площадки "Сказочная мастерская";
- 12:00 — 13:00, 16:00 — 17:00 — развлекательная программа со сказочными героями (Василисой Прекрасной, Иванушкой, Бабой Ягой);
- 14:00 — 16:00 — конкурс на лучшего снеговика.
При посещении этнопарка предусмотрены льготы для определенных категорий граждан. В том числе на сайте этнопаркдружбынародов.рф доступны билеты по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.