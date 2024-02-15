В этнопарке дружбы народов пройдет праздник "Зимние забавы"

В субботу, 17 февраля, в этнопарке дружбы народов (Куйбышевский район, ул. А. Солженицына) организуют праздничную программу "Зимние забавы". На празднике гостям — жителям Самары и Самарской области — предлагается принять участие в мини-экскурсиях, которые будут проходить в национальных подворьях, и заняться активными видами отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Также будет работать площадка "Сказочная мастерская", где запланированы творческие мастер-классы. Кроме того, сказочные герои Этнопарка проведут развлекательную программу. Помимо этого, в рамках конкурсной части программы посетители смогут слепить снеговиков.

В программе праздника:

10:00 — 18:00 — мини-экскурсии в национальных подворьях, катание на лыжах, "ватрушках", ледянках и снегокатах;

11:00 — 14:00 — катание на лошади;

12:00 — 18:00 — работа площадки "Сказочная мастерская";

12:00 — 13:00, 16:00 — 17:00 — развлекательная программа со сказочными героями (Василисой Прекрасной, Иванушкой, Бабой Ягой);

14:00 — 16:00 — конкурс на лучшего снеговика.

При посещении этнопарка предусмотрены льготы для определенных категорий граждан. В том числе на сайте этнопаркдружбынародов.рф доступны билеты по Пушкинской карте.