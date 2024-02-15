Стартовал льготный лизинг спецтехники с субсидией от Минпромторга РФ в 2024 году

Открыт прием заявок на приобретение транспортных средств по программе субсидирования лизинга специальной техники от Минпромторга России (Постановление Правительства РФ № 811). На льготных условиях можно приобрести новую спецтехнику, произведённую на территории РФ не ранее 2022 года, с использованием скидки до 15%.
Об этом сообщили в лизинговой компании CARCADE, где оформить транспортное средство в лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности компании. Скидка идёт в зачёт авансового платежа за каждую единицу техники. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев.
Скидка-субсидия размером 15% (без ограничения по стоимости ТС) распространяется на предметы лизинга, переданные в следующих регионах: Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО. В остальных регионах размер скидки по программе составит 10%. Регион проверяется по фактическому адресу площадки, на которой производится выдача транспортного средства.
В программе участвует спецтехника, соответствующая кодам ОКПД2. В основной список субсидируемых ТС входят различные типы специальной техники: фронтальные и вилочные погрузчики, тракторы, грейдеры и планировщики самоходные, снегоболотоходы, экскаваторы-погрузчики и прочая самоходная и сельскохозяйственная техника. Техника должна быть произведена не ранее 2022 года, не бывшей в эксплуатации, не передававшейся ранее в лизинг, не бывшей в собственности физического лица и не находившейся на регистрационном учёте. При длительном сроке поставки ТС должно быть передано лизингополучателю не позднее конца ноября 2024 года и до исчерпания лимита субсидии. Полный перечень транспортных средств, участвующих в программе, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.