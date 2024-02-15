Стартовал льготный лизинг спецтехники с субсидией от Минпромторга РФ в 2024 году

Открыт прием заявок на приобретение транспортных средств по программе субсидирования лизинга специальной техники от Минпромторга России (Постановление Правительства РФ № 811). На льготных условиях можно приобрести новую спецтехнику, произведённую на территории РФ не ранее 2022 года, с использованием скидки до 15%.

Об этом сообщили в лизинговой компании CARCADE, где оформить транспортное средство в лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности компании. Скидка идёт в зачёт авансового платежа за каждую единицу техники. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев.

Скидка-субсидия размером 15% (без ограничения по стоимости ТС) распространяется на предметы лизинга, переданные в следующих регионах: Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО. В остальных регионах размер скидки по программе составит 10%. Регион проверяется по фактическому адресу площадки, на которой производится выдача транспортного средства.

В программе участвует спецтехника, соответствующая кодам ОКПД2. В основной список субсидируемых ТС входят различные типы специальной техники: фронтальные и вилочные погрузчики, тракторы, грейдеры и планировщики самоходные, снегоболотоходы, экскаваторы-погрузчики и прочая самоходная и сельскохозяйственная техника. Техника должна быть произведена не ранее 2022 года, не бывшей в эксплуатации, не передававшейся ранее в лизинг, не бывшей в собственности физического лица и не находившейся на регистрационном учёте. При длительном сроке поставки ТС должно быть передано лизингополучателю не позднее конца ноября 2024 года и до исчерпания лимита субсидии. Полный перечень транспортных средств, участвующих в программе, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.