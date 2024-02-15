В галерее "Виктория" пройдет лекция Сергея Баландина из цикла "Нетрадиционная история русского искусства"

Галерея "Виктория" приглашает жителей Самары на новую встречу. В этот раз куратор и арт-критик Сергей Баландин в лекции "Из авангарда в соцреализм" (14+) расскажет о том, как из авангардных учений 1920-х годов сформировался канон тоталитарного искусства.

После революции в искусстве столкнулись различные группировки, каждая из которых боролась за свои идеи и признание государства. Эта лекция поможет понять, какое искусство самое "революционное" и как социалистический реализм стал доминирующим направлением в искусстве своего времени.

Встреча является частью цикла лекций "Нетрадиционная история русского авангарда", который предлагает пересмотреть традиционные представления об искусстве России со Средних веков и до наших дней, проследить влияние зарубежных течений и увидеть революционность классических образов. Первые пять лекций доступны в записи на канале галереи "Виктория".

Лекция состоится 16 февраля в 19:00. Вход - 200 рублей. Адрес: временный офис Виктории, Степана Разина, 150.