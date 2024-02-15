От автовышки до мусоровоза: транспорт на базе китайских шасси получил специальные субсидии

В России продлевается специальная программа финансирования грузовых автомобилей, собранных на базе китайских шасси — при приобретении на ряд моделей предоставляется субсидия до 300 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая совместно с партнером и официальным дистрибьютором спецтехники JAC продлевает программу на 2024 год.
В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели или ТС на шасси JAC N90, N120 N180, N200 или К7 различных комплектаций: бортовые автомобили с КМУ, эвакуаторы, рефрижераторы, фургоны, автоцистерны, мусоровозы, вакуумные машины, газовозы, автовышки, самосвалы и седельные тягачи. Полный перечень доступного к приобретению в рамках акции транспорта, а также адреса дилеров, можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE. При оформлении лизинговой сделки будет применена максимальная скидка-субсидия в размере 300 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через список уполномоченных дилеров организатора программы.
Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "ДЖАК АВТОМОБИЛЬ" — успешно работает на российском рынке коммерческого транспорта с 2006 и является официальным дистрибьютором всемирно известного производителя JAC Motors. Компания специализируется на продаже техники и запчастей, техобслуживании и ремонте грузовиков JAC и коммерческого транспорта других марок, а также установкой и ремонтом дополнительного оборудования. ДЖАК АВТОМОБИЛЬ на территории РФ осуществляет полный комплекс услуг по реализации автомобилей, гарантийной и постгарантийной сервисной поддержки и официальной поставки оригинальных запасных частей на импортируемую технику. Среди бестселлеров бренда JAC техника, рассчитанная на эксплуатацию в российских климатических условиях: малотоннажные и среднетоннажные грузовики, тягачи и самосвалы. К заказу доступны как грузовые автомобили в стандартной комплектации, так и модели, оснащённые дополнительным оборудованием.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.