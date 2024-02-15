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Финансы Экономика и бизнес

От автовышки до мусоровоза: транспорт на базе китайских шасси получил специальные субсидии

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России продлевается специальная программа финансирования грузовых автомобилей, собранных на базе китайских шасси — при приобретении на ряд моделей предоставляется субсидия до 300 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая совместно с партнером и официальным дистрибьютором спецтехники JAC продлевает программу на 2024 год.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели или ТС на шасси JAC N90, N120 N180, N200 или К7 различных комплектаций: бортовые автомобили с КМУ, эвакуаторы, рефрижераторы, фургоны, автоцистерны, мусоровозы, вакуумные машины, газовозы, автовышки, самосвалы и седельные тягачи. Полный перечень доступного к приобретению в рамках акции транспорта, а также адреса дилеров, можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE. При оформлении лизинговой сделки будет применена максимальная скидка-субсидия в размере 300 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через список уполномоченных дилеров организатора программы.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "ДЖАК АВТОМОБИЛЬ" — успешно работает на российском рынке коммерческого транспорта с 2006 и является официальным дистрибьютором всемирно известного производителя JAC Motors. Компания специализируется на продаже техники и запчастей, техобслуживании и ремонте грузовиков JAC и коммерческого транспорта других марок, а также установкой и ремонтом дополнительного оборудования. ДЖАК АВТОМОБИЛЬ на территории РФ осуществляет полный комплекс услуг по реализации автомобилей, гарантийной и постгарантийной сервисной поддержки и официальной поставки оригинальных запасных частей на импортируемую технику. Среди бестселлеров бренда JAC техника, рассчитанная на эксплуатацию в российских климатических условиях: малотоннажные и среднетоннажные грузовики, тягачи и самосвалы. К заказу доступны как грузовые автомобили в стандартной комплектации, так и модели, оснащённые дополнительным оборудованием.

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