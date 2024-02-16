"ЭнергосбыТ Плюс" принял участие в акции "Дарите книги с любовью"

Сотрудники Самарских филиалов АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ПАО "Т Плюс" приняли участие в восьмой общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

Напомним, что в рамках акции на площадках книжных магазинов, музеев, школ, гимназий традиционно был организован сбор книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдалённых населенных пунктах. Главная идея акции — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком.

В этом году в сборе книг приняли участие сотрудники подразделений "ЭнергосбыТ Плюс", а также персонал ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал "Т Плюс"). В общей сложности энергетики собрали около 1 тысячи книг. Они будут переданы в библиотеку с. Подстёпки и детскую библиотеку "Новокубик" в Новокуйбышевске.