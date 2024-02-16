В Самаре оштрафовали подрядчика, строившего детское отделение психиатрической больницы

В Самаре мировой суд по иску прокуратуры оштрафовал подрядчика, строившего детское отделение Самарской психиатрической больницы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее региональное Управление капитального строительства заключило с ООО СК "ФАКЕЛ" госконтракт на строительство детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы. Работы должны были закончить не позже 30 ноября 2023 года. При проверке прокуратура обнаружила, что к этой дате работы выполнили лишь на 84%.

В отношении руководителя организации возбудили административное дело. Суд назначил ему штраф 5,11 млн рублей.