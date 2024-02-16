В Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие

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По указанию начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова сегодня в Самарской области сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.