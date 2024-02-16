В Самарской области сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей с помощью квадрокоптера

В Самарской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.
С помощью квадрокоптера полицейские могут фиксировать нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения в радиусе нескольких километров. Беспилотник ищет нарушителя и сохраняет видеозапись на жестком диске оператора. Когда инспекторы останавливают автомобиль, водителю показывают запись, которая хранится в "облаке". Это видео впоследствии копируют на оптический диск и приобщают к делу как доказательство к протоколу о нарушении правил дорожного движения.
Так, 14 февраля на 121 км автодороги А-300 Самара - Б.Черниговка - до границы с Республикой Казахстан сотрудники Госавтоинспекции Большечерниговского района провели оперативно-профилактическое мероприятие "Встречный автомобиль" с привлечением беспилотного летательного аппарата. За время проведения рейда к административной ответственности было привлечено пять водителей по ч. 4 ст. 12. 15 КоАП РФ.
Накануне, 15 числа, аналогичное мероприятие прошло на 1059 км автодороги М-5 Урал в Красноярском районе. Буквально за несколько часов было выявлено 10 нарушений ПДД по ч. 4 ст. 12.15 ("Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения").
"Госавтоинспекция напоминает, что выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, является опасным маневром и в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев", - отмечается в сообщении.
Профилактические мероприятия с применением беспилотного летательного аппарата будут продолжены на постоянной основе.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.