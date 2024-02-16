В Самарской области сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей с помощью квадрокоптера

В Самарской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

С помощью квадрокоптера полицейские могут фиксировать нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения в радиусе нескольких километров. Беспилотник ищет нарушителя и сохраняет видеозапись на жестком диске оператора. Когда инспекторы останавливают автомобиль, водителю показывают запись, которая хранится в "облаке". Это видео впоследствии копируют на оптический диск и приобщают к делу как доказательство к протоколу о нарушении правил дорожного движения.

Так, 14 февраля на 121 км автодороги А-300 Самара - Б.Черниговка - до границы с Республикой Казахстан сотрудники Госавтоинспекции Большечерниговского района провели оперативно-профилактическое мероприятие "Встречный автомобиль" с привлечением беспилотного летательного аппарата. За время проведения рейда к административной ответственности было привлечено пять водителей по ч. 4 ст. 12. 15 КоАП РФ.

Накануне, 15 числа, аналогичное мероприятие прошло на 1059 км автодороги М-5 Урал в Красноярском районе. Буквально за несколько часов было выявлено 10 нарушений ПДД по ч. 4 ст. 12.15 ("Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения").

"Госавтоинспекция напоминает, что выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, является опасным маневром и в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев", - отмечается в сообщении.

Профилактические мероприятия с применением беспилотного летательного аппарата будут продолжены на постоянной основе.