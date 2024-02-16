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Сенатор Андрей Кислов обсудил с главой Красноярского района подготовку к выборам президента

КРАСНЫЙ ЯР. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов в рамках региональной недели провел рабочую встречу с главой Красноярского района Юрием Горяиновым.

Фото: предоставлено автором

Стороны обсудили ход реализации Стратегии развития района до 2030 года. Глава района рассказал сенатору о модернизации дорожной сети муниципалитета, продолжающемся капитальном ремонте социальных учреждений, в том числе образовательных объектов, газификации домов красноярцев в рамках выполнения социальной программы. Парламентарий с большим вниманием отнесся к отдельным темам, которые сейчас волнуют граждан. Особое внимание он акцентировал на благоустройстве поселений.

Также Юрий Горяинов проинформировал Андрея Кислова о реализации масштабного проекта — реконструкции мостового перехода через реку Кондурча в поселке Кириллинский. За многие годы эксплуатации мост обветшал и стал небезопасным для проезда, поэтому по просьбе жителей было принято решение начать его ремонт.

Работы на объекте стартовали в конце августа прошлого года. На данный момент они выполнены на 60%. Окончание реконструкции мостового перехода должно завершиться к началу нового учебного года. Сенатор обратил внимание, что при ремонте таких крупных инфраструктурных объектов важно контролировать качество работ, чтобы после реконструкции ими можно было пользоваться без проблем в течение многих лет.

Глава района также рассказал Андрею Кислову о поддержке жителями района бойцов, участвующих в специальной военной операции. Красноярцы, как и многие другие жители Самарской области, активно участвуют в региональном волонтерском движении "СамБат", в рамках которого неравнодушные люди адресно оказывают помощь мобилизованным. Кроме того, по словам главы, только в прошлом году на территории Красноярского района было проведено около 200 мероприятий патриотической направленности, в которым приняло участие более 20 тысяч человек.

В ходе рабочей встречи обсуждалась подготовка к выборам президента России. Как отметил Андрей Кислов, избирательная кампания должна пройти на самом высоком уровне. "Выборы главы государства обеспечивают суверенитет нашей страны, они определят дальнейшее развитие России на годы вперед. Поэтому очень важно, чтобы выборы президента Российской Федерации прошли прозрачно и легитимно", — подчеркнул сенатор.

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