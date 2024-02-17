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Баскетбол Спорт

"Самара-2" дважды уступила "Юности"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара-2" 15 и 16 февраля в Пензе дважды уступил "Юности" — 60:72 и 40:63, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В первом матче уже в стартовом периоде хозяйки добились двузначного перевеса (11:21), а во второй его только увеличивали. В составе самарской команды активна была Татьяна Галанина (8 очков за половину) — но остановить наступательный порыв "Юности" так и не удалось: 23:38 к большому перерыву. Чуть выровнялась игра в начале третьей четверти: за четыре минуты Татьяна Галанина набрала еще 7 очков, 5 очков добавила Ирина Архипова, а когда включились и остальные — разница пару раз сокращалась до 9 очков. Но, к сожалению, не больше. К концу периода хозяйки вернули себе инициативу и 15-очковый задел. Лишь за три минуты до финальной сирены Анастасия Пиженко свела разницу к "-9" (58:67), через полторы минуты Алиса Грачева, казалось, подарила самарской команде надежду… Но большего хозяйки уже не позволили. Поражение — 60:72. Самыми результативными в составе волжанок стали Татьяна Галанина (27 очков), Ирина Архипова и Алиса Грачева набрали по 10 очков.

Второй матч также начался не лучшим для "Самары" образом: 1:10 после четырех сыгранных минут, 3:16 — после шести… Но во второй четверти, которую соперницы начали при счете 7:17 не в пользу "Самары", гости смогли не только выправить ситуацию — к большому перерыву они (при самом активном участии Алисы Грачевой, набравшей 10 очков за половину) почти настигли хозяек: 26:27. К сожалению, в третьей четверти "Юность" вернула себе инициативу: трехминутный рывок 11:0 позволил хозяйкам вновь оторваться на двузначную дистанцию (28:40). И ни до конца третьей десятиминутки, ни в четвертой, когда разница достигла уже "-19", "Самаре" не удалось организовать еще одну погоню — поражение 40:63. Самой результативной в составе нашей команды стала Алиса Грачева, набравшая 14 очков.

Следующие матчи "Самара-2" проведет 29 февраля и 1 марта на выезде против "Владимирских львиц".

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