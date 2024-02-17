Ко Дню защитника Отечества в Самарской области пройдет патриотический фестиваль "Сильная Россия — это мы!"

В Самарской области с 18 по 20 февраля состоится патриотический фестиваль "Сильная Россия — это мы!", посвященный Дню защитника Отчества. Инициаторами проведения фестиваля выступают правительство Самарской области и Министерство обороны Российской Федерации.

В патриотическом фестивале "Сильная Россия — это мы!" принимают участие профессиональные военные музыкальные коллективы воинских частей и подразделений Министерства обороны Российской Федерации (г.Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Екатеринбург, г. Самара), а также творческие коллективы и исполнители из Самарской области и других субъектов Российской Федерации (Пермский край, Луганская Народная Республика).

Художественный руководитель фестиваля — Тимофей Маякин, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер, генерал-майор.

В рамках фестиваля 18 февраля 2024 года в 15 муниципальных образованиях губернии пройдет серия выездных выступлений участников, а также мастер-классы от творческих коллективов оркестров. Перед началом выступлений коллективов к зрителям с приветственным словом обратятся официальные лица, представители общественности и почетные гости. Главными событиями фестиваля станут большие митинг-концерты на крупнейших площадках области в Тольятти и Самаре.

На мероприятия приглашены семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, которые проходят реабилитацию в регионе, члены ветеранских организаций, поисковых отрядов, представители женсовета 2-й гвардейской армии, работники предприятий и организаций Самарской области, в т. ч. предприятий военного кластера, музеев, библиотек, общественники, помогающие фронту и поддерживающие родственников бойцов.

В программе митинг-концертов запланированы также церемонии чествования жителей Самарской области, достигших высоких результатов в решении задач обеспечения безопасности, обороноспособности государства, сохранения территориальной целостности России, в реализации гуманитарных проектов и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие области; сольные выступления участников фестиваля в формате плац-концерта, а также вступление большого сводного оркестра участников фестиваля.

Перед началом мероприятий будут работать тематические площадки: выставочные проекты военно-исторических проектов, патриотических клубов, военно-поисковых отрядов, общественных организаций; площадка по заполнению тематических открыток военнослужащим — участникам специальной военной операции, тематические фотозоны.