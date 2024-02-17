Ко Дню защитника Отечества в Самарской области пройдет патриотический фестиваль "Сильная Россия — это мы!"

В Самарской области с 18 по 20 февраля состоится патриотический фестиваль "Сильная Россия — это мы!", посвященный Дню защитника Отчества. Инициаторами проведения фестиваля выступают правительство Самарской области и Министерство обороны Российской Федерации.
В патриотическом фестивале "Сильная Россия — это мы!" принимают участие профессиональные военные музыкальные коллективы воинских частей и подразделений Министерства обороны Российской Федерации (г.Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Екатеринбург, г. Самара), а также творческие коллективы и исполнители из Самарской области и других субъектов Российской Федерации (Пермский край, Луганская Народная Республика).
Художественный руководитель фестиваля — Тимофей Маякин, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер, генерал-майор.
В рамках фестиваля 18 февраля 2024 года в 15 муниципальных образованиях губернии пройдет серия выездных выступлений участников, а также мастер-классы от творческих коллективов оркестров. Перед началом выступлений коллективов к зрителям с приветственным словом обратятся официальные лица, представители общественности и почетные гости. Главными событиями фестиваля станут большие митинг-концерты на крупнейших площадках области в Тольятти и Самаре.
На мероприятия приглашены семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, которые проходят реабилитацию в регионе, члены ветеранских организаций, поисковых отрядов, представители женсовета 2-й гвардейской армии, работники предприятий и организаций Самарской области, в т. ч. предприятий военного кластера, музеев, библиотек, общественники, помогающие фронту и поддерживающие родственников бойцов.
В программе митинг-концертов запланированы также церемонии чествования жителей Самарской области, достигших высоких результатов в решении задач обеспечения безопасности, обороноспособности государства, сохранения территориальной целостности России, в реализации гуманитарных проектов и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие области; сольные выступления участников фестиваля в формате плац-концерта, а также вступление большого сводного оркестра участников фестиваля.
Перед началом мероприятий будут работать тематические площадки: выставочные проекты военно-исторических проектов, патриотических клубов, военно-поисковых отрядов, общественных организаций; площадка по заполнению тематических открыток военнослужащим — участникам специальной военной операции, тематические фотозоны.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.