Школа жизни и труда: в Самаре студотряды встретились с ветеранами движения

В субботу, 17 февраля, в России отмечают День российских студенческих отрядов (РСО). Студенческие отряды для многих поколений советской и российской молодежи стали настоящей школой жизни и труда. Одной из площадок, где прошли мероприятия, посвященные этой дате, стал Штаб общественной поддержки Самарской области.

Здесь активисты студотрядов вузов региона встретились с ветеранами отряда "Витязи" Куйбышевского авиационного института.

"Витязи" являются уникальным отрядом: в его рядах объединились ветераны и молодежь. Это позволяет не только обмениваться опытом во время производственного процесса, но и дает возможность создания равноправных партнерских отношений между поколениями.

Кроме того, "Витязи" — единственный в России самый возрастной действующий ветеранский студотряд. И это зафиксировано в Книге рекордов России.

В истории "Витязей" есть немало интересных страниц, о которых и рассказали ветераны своим молодым коллегам.

"Первая наша большая стройка, которая нас закалила, и на которой мы стали настоящим отрядом, была в 1980 году. Мы тогда работали в Ульяновске, на строительстве ациационного комплекса, который должен был производить самые лучшие самолеты в мире. На этой стройке отряд занял первое место по комиссарской работе. Следующая наша командировка была уже в Красноярский край, где мы работали на лесосплаве. Там мы тоже хорошо поработали, что нам дало возможность выбирать поездки в более отдаленные регионы. После этого часть ребят отправилась на Курильские острова — романтика! Было тяжело, но всем, кто там был, очень понравилось", — вспоминает боец отряда "Витязи" Алексей Волков.

Сегодняшние студотрядовцы не отстают от своих старших товарищей.

Активист отряда "Легион" (Самарский университет) Дмитрий Фафонов в студотряд пришел по рекомендации отца и ни разу не пожалел. Кроме того, что он приобрел новых друзей, связи, опыт на строительстве крупного завода, заработал деньги, так еще и впервые в жизни побывал на Крайнем севере.

"Летом 2021 г. я работал в Мурманской области. В это время там как раз полярный день. Утром просыпаешься — солнце, засыпаешь — опять солнце. Мне повезло работать в ночную смену: я видел, как солнце садилось и поднималось, причем не заходя за горизонт. В конце августа видел северное сияние", — рассказал боец.

На встрече с ветеранами молодежь задала ветеранам несколько десятков вопросов. Общение прошло в неформальной, дружеской обстановке. А в финале студотрядовцы двух поколений объединились, чтобы вместе спеть песни, которые, как известно, и строить, и жить помогают.