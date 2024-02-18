Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сыграл в "Матче друзей Единой Лиги ВТБ", сообщает БК "Самара".
Участие в мероприятии также приняли звезды российского баскетбола, руководители ведущих баскетбольных клубов и федераций, партнеры лиги. Среди них — Сергей Кущенко, Илона Корстин, Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов.
Дмитрий Азаров участвует в матче уже не первый год. В этот раз он выступал за команду "Илона TEAM", играя вместе с Илоной Корстин и Андреем Кириленко.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.