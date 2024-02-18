Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сыграл в "Матче друзей Единой Лиги ВТБ", сообщает БК "Самара".

Участие в мероприятии также приняли звезды российского баскетбола, руководители ведущих баскетбольных клубов и федераций, партнеры лиги. Среди них — Сергей Кущенко, Илона Корстин, Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов.

Дмитрий Азаров участвует в матче уже не первый год. В этот раз он выступал за команду "Илона TEAM", играя вместе с Илоной Корстин и Андреем Кириленко.