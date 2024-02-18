Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Большеглушицком районе

Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия в связи с дорожно-транспортным происшествием в Большеглушицком районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Напомним, 18 февраля около 12:04 на 79 км автодороги А-300 произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Lada Granta.
По предварительной версии, водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
На месте происшествия работу правоохранительных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Большеглушицкого района Евгений Писарев.
"Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", — сообщили в прокуратуре.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!