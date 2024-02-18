Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Большеглушицком районе

Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия в связи с дорожно-транспортным происшествием в Большеглушицком районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Напомним, 18 февраля около 12:04 на 79 км автодороги А-300 произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Lada Granta.

По предварительной версии, водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

На месте происшествия работу правоохранительных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Большеглушицкого района Евгений Писарев.

"Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", — сообщили в прокуратуре.