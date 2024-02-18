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ДТП Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Большеглушицком районе

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия в связи с дорожно-транспортным происшествием в Большеглушицком районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 18 февраля около 12:04 на 79 км автодороги А-300 произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Lada Granta.

По предварительной версии, водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

На месте происшествия работу правоохранительных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Большеглушицкого района Евгений Писарев.

"Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", — сообщили в прокуратуре.

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