На одной из трасс в Самарской области ограничили движение из-за метели

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В воскресенье, 18 февраля, с 15:00 мск введено временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги "Ташелка — Тольятти — Димитровград" на участке с 0 км по 24 км 850 м, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.