Самарастат: инфляция в январе составила 0,76%

В январе 2024 года потребительские цены в Самарской области выросли на 0,76%, сообщили в Самарастате.
Продовольственные товары подорожали на 0,88%, непродовольственные - на 0,49%. Стоимость услуг выросла а 0,95% по сравнению с декабрем 2023 года.
"По сравнению к январю 2023 года инфляция составила 7,61%", - отметили в органе статистики.
В январе 2023 г. индекс потребительских цен по Самарской области по сравнению с декабрем 2022 г. составил 0,65%.
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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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