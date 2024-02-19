Самарастат: инфляция в январе составила 0,76%

В январе 2024 года потребительские цены в Самарской области выросли на 0,76%, сообщили в Самарастате.

Продовольственные товары подорожали на 0,88%, непродовольственные - на 0,49%. Стоимость услуг выросла а 0,95% по сравнению с декабрем 2023 года.

"По сравнению к январю 2023 года инфляция составила 7,61%", - отметили в органе статистики.

В январе 2023 г. индекс потребительских цен по Самарской области по сравнению с декабрем 2022 г. составил 0,65%.