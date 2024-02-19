В самарский храм передали старинную библию, найденную в руинах разрушенного дома в ЛНР

В один из храмов Самарской области передали старинную Библию, найденную в руинах разрушенного дома в Лисичанске. Об этом сообщил самарский журналист Илья Круговой, добровольно мобилизовавшийся в ряды российской армии для участия в СВО.

В конце декабря 2023 года Илья Круговой писал в своем телеграм-канале о том, что в одном из разрушенных домов в районе Лисичанска бойцы 85-й бригады нашли и сохранили для будущих поколений старинную библию.

Накануне, 18 февраля, стало известно, что книгу передали в один из храмов Самарской области.

"Сегодня узнал, что книгу передали в один из Храмов Самарской области отцу-настоятелю нашего бойца, который и нашел Библию", - сообщил Илья Круговой.