Самарская область успешно выполнила плановые показатели 2023 года госпрограммы "Национальная система пространственных данных"

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось расширенное заседание коллегии. На нем были подведены итоги работы ведомства за прошедший год, а также определены задачи на 2024 год.
Руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов в своем докладе отметил: "2023 год был объявлен Росреестром годом полного и точного реестра. Весь фокус внимания был сконцентрирован на повышение эффективности использования земли, вовлечения ее в оборот и наполнение реестра. От полноты и точности сведений нашего реестра зависит качество оказываемых услуг, востребованность и функциональность внедряемых электронных сервисов в сфере земли и недвижимости".
В 2023 году Самарская область, как пилотный участник реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных", выполнила плановые показатели по наполнению реестра отсутствующими сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, согласованные с Росреестром. Самарский Росреестр завершил 2023 год с высокой степенью интенсивности работы. Согласно опросу граждан, индекс удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляет 99,9%.
В 2024 года ведомству предстоит завершить работу по наполнению ЕГРН отсутствующими сведениями о границах территориальных зон, населенных пунктов, правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также комплекс мероприятий по техническому обеспечению процесса информационного взаимодействия региональных информационных систем с ФГИС ЕЦП НСПД. На особый контроль в 2024 году поставлена работа по реализации "гаражной" и "линейной", а также "дачной амнистии 2.0" на территории Самарской области.
Самарский Росреестр работает в режиме клиентоцентричности: ведет правовое просвещение, активно взаимодействует с профессиональными сообществами, большое внимание уделяет обращениям граждан.
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Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.