Самарская область успешно выполнила плановые показатели 2023 года госпрограммы "Национальная система пространственных данных"

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось расширенное заседание коллегии. На нем были подведены итоги работы ведомства за прошедший год, а также определены задачи на 2024 год.

Руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов в своем докладе отметил: "2023 год был объявлен Росреестром годом полного и точного реестра. Весь фокус внимания был сконцентрирован на повышение эффективности использования земли, вовлечения ее в оборот и наполнение реестра. От полноты и точности сведений нашего реестра зависит качество оказываемых услуг, востребованность и функциональность внедряемых электронных сервисов в сфере земли и недвижимости".

В 2023 году Самарская область, как пилотный участник реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных", выполнила плановые показатели по наполнению реестра отсутствующими сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, согласованные с Росреестром. Самарский Росреестр завершил 2023 год с высокой степенью интенсивности работы. Согласно опросу граждан, индекс удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляет 99,9%.

В 2024 года ведомству предстоит завершить работу по наполнению ЕГРН отсутствующими сведениями о границах территориальных зон, населенных пунктов, правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также комплекс мероприятий по техническому обеспечению процесса информационного взаимодействия региональных информационных систем с ФГИС ЕЦП НСПД. На особый контроль в 2024 году поставлена работа по реализации "гаражной" и "линейной", а также "дачной амнистии 2.0" на территории Самарской области.

Самарский Росреестр работает в режиме клиентоцентричности: ведет правовое просвещение, активно взаимодействует с профессиональными сообществами, большое внимание уделяет обращениям граждан.

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