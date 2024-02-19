В СОУНБ пройдет мероприятие, посвященное Вере Аксаковой

Во вторниу, 20 февраля, в 14:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет культурно-просветительское мероприятие "Жизнь как трудный подвиг" (12+), посвященное 205-летию со дня рождения Веры Аксаковой, старшей дочери писателя Сергея Аксакова, сестры седьмого самарского губернатора Григория Аксакова и известных славянофилов Константина и Ивана Аксаковых, талантливой мемуаристки и общественного деятеля.

Вера Аксакова записала со слов слабеющего зрением отца знаменитую сказку "Аленький цветочек" и другие последние произведения писателя-классика.

Литературно-музыкальная композиция включает рассказ о жизни и творчестве В. С. Аксаковой. Женщины, подобные Вере Аксаковой, в XIX веке являлись редкостью. Ее образованность, многогранная одаренность, духовная красота, интенсивность внутренней жизни, высокое благородство, безукоризненная нравственная чистота уникальны. Дневники В. Аксаковой (1854 -1855, 1860 гг.), заметки "Последние дни жизни Н. В. Гоголя" при издании стали литературным событием.

В мероприятии примет участие (дистанционно) профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, составитель, автор вступительной статьи и комментариев книги "Аксакова В. С. Дневники. Письма" (СПб, изд-во "Пушкинский дом", 2013) Т. Ф. Пирожкова. В программе прозвучат фрагменты дневников и писем В. Аксаковой. Рассказ будет сопровождать электронная презентация репродукций живописных портретов и графических рисунков Веры Аксаковой. Дополнят программу музыкальные произведения, связанные с семьей Аксаковых.

Мероприятие проводится Аксаковским комитетом Самарской области в партнерстве с Самарской областной универсальной научной библиотекой в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта "Самарская губерния в лицах". Приглашаются школьники и студенты Самарских учебных заведений, а также все интересующиеся историей культуры и русской общественной мысли ХIХ века.