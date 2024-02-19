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Общество

В СОУНБ пройдет мероприятие, посвященное Вере Аксаковой

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторниу, 20 февраля, в 14:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет культурно-просветительское мероприятие "Жизнь как трудный подвиг" (12+), посвященное 205-летию со дня рождения Веры Аксаковой, старшей дочери писателя Сергея Аксакова, сестры седьмого самарского губернатора Григория Аксакова и известных славянофилов Константина и Ивана Аксаковых, талантливой мемуаристки и общественного деятеля.

Вера Аксакова записала со слов слабеющего зрением отца знаменитую сказку "Аленький цветочек" и другие последние произведения писателя-классика.

Литературно-музыкальная композиция включает рассказ о жизни и творчестве В. С. Аксаковой. Женщины, подобные Вере Аксаковой, в XIX веке являлись редкостью. Ее образованность, многогранная одаренность, духовная красота, интенсивность внутренней жизни, высокое благородство, безукоризненная нравственная чистота уникальны. Дневники В. Аксаковой (1854 -1855, 1860 гг.), заметки "Последние дни жизни Н. В. Гоголя" при издании стали литературным событием.

В мероприятии примет участие (дистанционно) профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, составитель, автор вступительной статьи и комментариев книги "Аксакова В. С. Дневники. Письма" (СПб, изд-во "Пушкинский дом", 2013) Т. Ф. Пирожкова. В программе прозвучат фрагменты дневников и писем В. Аксаковой. Рассказ будет сопровождать электронная презентация репродукций живописных портретов и графических рисунков Веры Аксаковой. Дополнят программу музыкальные произведения, связанные с семьей Аксаковых.

Мероприятие проводится Аксаковским комитетом Самарской области в партнерстве с Самарской областной универсальной научной библиотекой в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта "Самарская губерния в лицах". Приглашаются школьники и студенты Самарских учебных заведений, а также все интересующиеся историей культуры и русской общественной мысли ХIХ века.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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