В Самарской области стартует сезон игр детского КВН

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организует и проводит игры Детского КВН Самарской области сезона 2023–2024 года.
Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу — Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.
20 и 21 февраля в г. Самара, в КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, 106г, в 17:00 пройдут игры полуфинала Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.
20 февраля играют:
"Пурумпумпум", школа №155 (Самара),
"Дело было", школа №114 (Самара),
"Самая красивая", детская театральная студия Luxury time (Волгоград),
"Замолкни", школа №35 (Самара),
New people, школа №68 (Самара),
YesToday, гимназия №11 (Базовая школа Российской академии наук).
21 февраля играют:
"Пятница 13", школа №13 (Самара),
"Девчата из Чата", школа№ 2 (Волжский, Волгоградская область),
"Ильинка", школа №12 (Самара),
"Вот так вот", школа №144 (Самара),
"Гармония", школа №41, "Гармония" (Самара),
"На карандаше", школа №16 (Самара).
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.