В Самарской области стартует сезон игр детского КВН

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организует и проводит игры Детского КВН Самарской области сезона 2023–2024 года.

Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу — Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

20 и 21 февраля в г. Самара, в КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, 106г, в 17:00 пройдут игры полуфинала Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.

20 февраля играют:

"Пурумпумпум", школа №155 (Самара),

"Дело было", школа №114 (Самара),

"Самая красивая", детская театральная студия Luxury time (Волгоград),

"Замолкни", школа №35 (Самара),

New people, школа №68 (Самара),

YesToday, гимназия №11 (Базовая школа Российской академии наук).



21 февраля играют:

"Пятница 13", школа №13 (Самара),

"Девчата из Чата", школа№ 2 (Волжский, Волгоградская область),

"Ильинка", школа №12 (Самара),

"Вот так вот", школа №144 (Самара),

"Гармония", школа №41, "Гармония" (Самара),

"На карандаше", школа №16 (Самара).