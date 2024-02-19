Вечером изменится движение трамваев в Самаре

В понедельник, 19 февраля, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе пересечения улиц Фрунзе и Красноармейской с 21:00 временно не будет осуществляться движение трамваев на участке: ул. Пионерская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Красноармейская (до ул. Арцыбушевской).

В период производства необходимых работ трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 20к, 22. проследуют по измененной схеме:

— трамваи маршрута № 1 — от ул. Авроры — через железнодорожный вокзал — по ул. Арцыбушевской — ул. Чернореченской — до ул. Авроры;

— трамваи маршрута № 3 — по ул. Арцыбушевской — через железнодорожный вокзал — в Юнгородок;

— трамваи маршрутов №№ 5 и 22 — по ул. Чернореченской — через железнодорожный вокзал до ул. Арцыбушевской и далее — по своим маршрутам;

— трамваи маршрутов №№ 20 и 20к — по ул. Арцыбушевской через железнодорожный вокзал — по ул. Чернореченской и далее — по привычным маршрутам.

Возобновление движения трамваев запланировано на 05:00 20 февраля, сообщает департамент транспорта Самары.