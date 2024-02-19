Вечером изменится движение трамваев в Самаре

В понедельник, 19 февраля, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе пересечения улиц Фрунзе и Красноармейской с 21:00 временно не будет осуществляться движение трамваев на участке: ул. Пионерская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Красноармейская (до ул. Арцыбушевской).
В период производства необходимых работ трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 20к, 22. проследуют по измененной схеме:
— трамваи маршрута № 1 — от ул. Авроры — через железнодорожный вокзал — по ул. Арцыбушевской — ул. Чернореченской — до ул. Авроры;
— трамваи маршрута № 3 — по ул. Арцыбушевской — через железнодорожный вокзал — в Юнгородок;
— трамваи маршрутов №№ 5 и 22 — по ул. Чернореченской — через железнодорожный вокзал до ул. Арцыбушевской и далее — по своим маршрутам;
— трамваи маршрутов №№ 20 и 20к — по ул. Арцыбушевской через железнодорожный вокзал — по ул. Чернореченской и далее — по привычным маршрутам.
Возобновление движения трамваев запланировано на 05:00 20 февраля, сообщает департамент транспорта Самары.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.