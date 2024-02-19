Определили сильнейшие команды чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области

В Самаре прошли финальные матчи регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Чемпионат проходит при поддержке компании "Т Плюс". Победителями этапа стали девушки из села Хрящёвка и юноши из новокуйбышевской школы № 7.

В чемпионате Самарской области в сезоне 2023–2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона. Всего в проекте участвуют более 17 900 команд из восьмидесяти регионов.

Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев, заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по капитальному строительству и реализации инвестиций Андрей Евграфов и заместитель главного инженера Самарского филиала "Т Плюс" по тепловым сетям Дмитрий Кожин.

"Уверен, что для каждого участника чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" баскетбол — это не просто игра, это образ жизни. Занимаясь спортом, дети и подростки учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат, а также работать в команде. Они становятся более дисциплинированными и целеустремленными. За семнадцать лет выросло не одно поколение юных баскетболистов. Пусть профессиональными спортсменами стали немногие, но я уверен, что в сердце каждого участника Чемпионата навсегда сохранится место для лучшей игры с мячом", — отметил Дмитрий Кожин.