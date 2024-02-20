"Акрон" подписал полузащитника липецкого "Металлурга"

Состав тольяттинской футбольной команды пополнил 19-летний полузащитник Максим Болдырев, передает пресс-служба ФК "Акрон".
Максим Болдырев является воспитанником липецкого футбола. В июле 2022 года атакующий хавбек дебютировал за местный "Металлург" на профессиональном уровне и впоследствии провел в рядах этого клуба 46 матчей во втором дивизионе — забил один гол и отдал пять результативных передач.
Также в сезоне 2023 Болдырев помог своей родной команде повыситься в классе: липецкий "Металлург" занял третью строчку в дивизионе "Серебро" Второй лиги-А и теперь весной будет бороться за выход в Лучшую Лигу Мира в "Золоте".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?