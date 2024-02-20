На прямой линии с Солнцем: в Самарской области возможны сезонные помехи телеприему

20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала. Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 12 марта с 12:18 час. до 13:23 час. местного времени. Продолжительность помех — от 5 минут до 22 минут в сутки.
Телевизионный сигнал распространяется по стране через спутники связи, висящие на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под "солнечной засветки".
Опыт эффективного применения цифровых технологий РТРС сводит воздействие интерференции к минимуму. Для особых случаев в пиковые моменты интерференции подготовлены альтернативные источники сигнала, на которые может быть переключена трансляция.
Но полностью исключить воздействие Солнца на телевизионный и радиосигнал невозможно. Если в период интерференции "картинка" на экране замерзает или рассыпается, перезагрузите телевизор или приставку (выключите и через минуту включите). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.
График возможных солнечных проявлений в эфире в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.