Самарские волонтеры поздравят ветеранов Снежного с Днем защитников Отечества

Грузовой автомобиль с подарками для фронтовиков выехал из Самарской области и прибудет в ДНР накануне праздника, сообщает пресс-служба самарского регионального отделения партии "Единая Россия".
Чай, цикорий, шоколадные конфеты, сгущенное молоко, конфитюр и другие сладости — все упаковано бережно и с любовью. Это подарки для ветеранов-фронтовиков из города Снежное. Сопровождают ценный груз волонтеры "Единой России".
Для Андрея Ивакилева это первая поездка на Донбасс. Студент самарского университета путей сообщения, помимо прилежной учёбы, успевает делать добрые дела: "Я не могу от этого быть в стороне. Когда вокруг все люди помогают, я вижу это. И мои друзья, и те, кто старше, - все работают на один результат, на Победу. Каждый делает то, что может".
Во время пребывания в городе Снежное (ДНР) самарские волонтеры не только поздравят с 23 февраля фронтовиков — участников Великой Отечественной войны, но и помогут по хозяйству, постараются помочь в решении бытовых проблем.
"Конечно, приятно получить к празднику сладкие подарки и необходимые в быту вещи. Но, думаю, что слова поздравлений от всей души, пожелания здоровья и мира окажутся для этих людей тоже очень важными. А нам, молодым, интересно пообщаться со старшими — это всегда ценный опыт", — уверен будущий медик, активист "Молодой Гвардии" Амир Ахмедов.
Ребята будут в ДНР накануне Дня защитников Отечества. Самарские добровольцы гордятся возможностью поддержать ветеранов Снежного. Это проявление благодарности и уважения к тем, кто отстаивал самое важное для людей — мир.
Напомним, что Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства. В прошлом году Дмитрий Азаров лично поздравил ветеранов города с Днем Победы.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.