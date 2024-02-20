Тимофей Маякин: "У нас замечательная страна. Да, Россия — это мы! Она большая, необъятная, удивительная, красивая"

В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль "Сильная Россия — это мы!". Инициаторами проведения фестиваля выступили правительство Самарской области и министерство обороны Российской Федерации.

18 февраля профессиональные военные музыкальные коллективы воинских частей и подразделений Министерства обороны Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Екатеринбург, Самара), а также творческие коллективы и исполнители из Самарской области и других субъектов Российской Федерации (Пермь, Луганск) уже дали первые концерты в городах и районах Самарской области.

19 февраля в Тольятти на площадке ледового дворца "Лада Арена" в рамках пресс-конференции, посвященной патриотическому фестивалю, представители средств массовой информации смогли узнать подробности первого концертного дня и познакомиться с дальнейшей программой.

"Самое прекрасное впечатление от нашего пребывания здесь, на самарской земле, поэтому еще раз могу сказать огромное спасибо и нашему слушателю, и региональному правительству, которое все это организовало. И мы с радостью, если нас еще раз пригласят, будем сюда приезжать", — поделился впечатлениями художественный руководитель фестиваля, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер, генерал-майор, заслуженный артист Российской Федерации Тимофей Маякин.

Как было отмечено, у подобных концертов есть определенная сезонность — летний период с площадками под открытым небом. Но это не помешало в первый же день февральского турне по муниципалитетам Самарской области получить от зрителя в полных концертных залах множество восторженных эмоций и отзывов.

Начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, полковник, заслуженный артист РФ Сергей Дурыгин рассказал о концертах, которые прошли в Чапаевске и Новокуйбышевске.

"Нас удивили прекрасные концертные залы, великолепная акустика, видно что сделан ремонт, видно, что обращают на это внимание. Особенно нас покорила хрустальная люстра — мы такой не видели нигде, она должна в музее висеть, просто красивейшая. Полные залы зрителей, со сцены не отпускают. Конечно, это все очень приятно. Значит, все делаем правильно, значит, играем музыку правильных жанров и направлений. И наши молодые музыканты — действительно большие патриоты своей родины, военнослужащие по призыву, по контракту они с большим удовольствием служат своей стране, это не пустые слова, они гордятся тем, что они военные музыканты Министерства обороны Российской Федерации", — делится впечатлениями Сергей Дурыгин.

В продолжение Тимофей Маякин рассказал, что в фестивале принимают участие коллективы, которые в прошлом году были отобраны в финале смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации, запланированного в 2024 году. Это оркестры штаба Западного военного округа, коллектив Военно-морской академии из Санкт-Петербурга, оркестр штаба Черноморского флота из Севастополя, военный оркестр из Екатеринбурга, два гражданских коллектива — оркестры из Перми и Луганска и другие.

В прошлом году Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации принял участие в мероприятиях, посвящённых Параду Памяти.

"В 1941 году, когда наш оркестр был в поездке, выступал перед военнослужащими Красной Армии, под Брестом часть коллектива погибла. Небольшая его часть добралась до Москвы. И его отправили в Куйбышевскую область для формирования под руководством дирижёра, генерал-майора Семёна Александровича Чернецкого. И 7 ноября прошлого года мемориальную доску ему установили на Доме офицеров в Самаре. Огромное спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за такое отношение к военной музыке. Ведь здесь оркестр находился два года. Затем его вернули в Москву", — поделился начальник Центрального военного оркестра.

Дирижеры военных оркестров являются высокопрофессиональными музыкантами, поэтому подбором программы они занимаются самостоятельно.

"Они проходят обучение в единственном учебном заведении, которое готовит военных дирижеров — это военный институт военных дирижеров военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Профессорско-преподавательский состав заведения также высокопрофессиональный, — отметил Сергей Дурыгин. — Мы играем не только военную музыку, но и произведения современных композиторов, в том числе и зарубежных. Нам, в отличие от наших коллег в других странах этого не запрещают. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, мы Баха и Бетховена не отменяем. На фестивале будут звучать песни, в том числе, связанные с Великой Отечественной войной. Нашу музыку с удовольствием играют за рубежом. И старинные, и ту, что написана в 20-м веке. На одном фестивале мы встретили японского дирижёра, который сказал, что нашу музыку очень любят играть. Ведь она более сложная. И музыкантам из других стран интересно играть что-то сложное".

В заключении пресс-конференции выступил председатель самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил, правоохранительных органов, генерал-майор в отставке Николай Хохлунов:

"Такие фестивали повышают патриотическое настроение. Потому что граждане видят, что мы не забываем своих старших товарищей, ветеранов, которые воевали за Родину".

Николай Хохлунов отметил, что подобные фестивали способствуют патриотическому воспитанию граждан. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что национальной идеей России является именно патриотизм.

На мероприятия фестиваля приглашены семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, которые проходят реабилитацию в регионе, члены ветеранских организаций, поисковых отрядов, работники предприятий и организаций, музеев, библиотек, общественники, которые принимают участие в оказании помощи нашим бойцам.