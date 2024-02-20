Двое человек пострадали в пожаре под Самарой

Во вторник, 20 февраля, в Кинеле произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.

Дом на ул. Кирова, 41 загорелся около 11:56. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 50 кв. м и была угроза распространения пожара на соседние дома. Из здания эвакуировали двоих человек. Предположительно, еще один человек остался внутри, его ищут.

В 12:44 возгорание локализовали на площади 90 кв. м. Ликвидировали пожар в 13:21.

Позже выяснилось, что в здании все же было лишь двое человек. Их спасли, сейчас пострадавшие находятся в больнице. Предположительно, они были пьяны.