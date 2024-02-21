В Безенчукском районе 26 и 27 февраля временно приостановят электроснабжение

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Комсомольская 1, 2,3,4, Котельная СВГК, ул. Строительная 21-25, ул. Степная 1-15);

27.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Строительная 1-19, ул. Степная 4-22, ул. Специалистов 1-21, 2-20).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.