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Туризм Общество

ВСК: всего 28% мужчин и 19% женщин уедут на каникулы со второй половиной

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящие праздники самым популярным туристическим направлением в нашей стране стал Китай – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем на февральские праздники россияне отдыхают дольше, чем в марте (в среднем 2 недели и 10 дней соответственно).

Самыми востребованными направлениями для путешествий к 23 февраля стали: Китай (24% оформленных полисов), Таиланд (20%), Россия (16%). Также россияне планируют поездки в Индию, Шри-Ланку и Арабские Эмираты. 28% туристов планируют отдыхать не менее 2 недель.

Более 56% путешествующих в этот период – мужчины. Причем 52% представителей сильного пола планируют отправиться в путешествие в одиночестве, еще 28% - парой. Средний возраст отдыхающего составляет 41 год для женщин и 42 года для мужчин.

Самыми востребованными направлениями для путешествий к 8 марта стали: Китай (31% оформленных полисов), Индия (19%), Турция, Россия и Беларусь (по 12%). Также россияне планируют поездки в Узбекистан и Арабские Эмираты. 31% туристов планируют отдыхать на 8 марта не более 10 дней.

52% путешествующих в этот период – женщины. Половина туристов планируют отправиться в путешествие в одиночестве, еще по 19% - парой или компанией из 3 человек. Средний возраст отдыхающего составляет 43 год для женщин и 34 года для мужчин.

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