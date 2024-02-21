В Самаре пройдет седьмой "Хаски Трип"

В субботу, 24 февраля, в Самаре состоится "Хаски Трип 7.0" — поход с собаками северных пород, живущими в реабилитационном центре "ФлагманВет".

Соорганизатор мероприятия, клуб активного отдыха "Координаты. Самара" подготовил живописный маршрут по Сокольим горам. Участники похода в компании собак поднимутся на Лысую гору, Барсук и Полку. На маршруте будут остановки для отдыха, фотографирования и обмена впечатлениями, а в завершении всех ждет традиционный костер.

Прогулка рассчитана на три-четыре часа, сложность — невысокая, можно приходить вместе с детьми от шести лет. Для участия нужно зарегистрироваться в соцсетях организаторов.

Хаски Трип — это благотворительный поход, который проводится в Самаре с декабря 2022 года. Цель проекта — заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком.

Для людей участие в походе — возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой. Почти все собаки, участвовавшие в походах в 2023 г., уже обрели хозяев. Сейчас в реабилитационном центре "ФлагманВет" живет больше 20 хаски: как только одних забирают домой, в центр поступают новые, найденные на улицах собаки этой породы.