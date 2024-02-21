В Самаре пройдет седьмой "Хаски Трип"

В субботу, 24 февраля, в Самаре состоится "Хаски Трип 7.0" — поход с собаками северных пород, живущими в реабилитационном центре "ФлагманВет".
Соорганизатор мероприятия, клуб активного отдыха "Координаты. Самара" подготовил живописный маршрут по Сокольим горам. Участники похода в компании собак поднимутся на Лысую гору, Барсук и Полку. На маршруте будут остановки для отдыха, фотографирования и обмена впечатлениями, а в завершении всех ждет традиционный костер.
Прогулка рассчитана на три-четыре часа, сложность — невысокая, можно приходить вместе с детьми от шести лет. Для участия нужно зарегистрироваться в соцсетях организаторов.
Хаски Трип — это благотворительный поход, который проводится в Самаре с декабря 2022 года. Цель проекта — заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком.
Для людей участие в походе — возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой. Почти все собаки, участвовавшие в походах в 2023 г., уже обрели хозяев. Сейчас в реабилитационном центре "ФлагманВет" живет больше 20 хаски: как только одних забирают домой, в центр поступают новые, найденные на улицах собаки этой породы.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.