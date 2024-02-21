Комитет по развитию взаимодействия бизнеса и власти призван усилить работу по решению проблем МСП

На базе центра бизнес-консалтинга "Мой Бизнес" в Самаре состоялось первое заседание Комитета по развитию взаимодействия бизнеса и власти при Координационном совете по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской Губернской Думы В. В. Бокке.

В мероприятии приняли участие представители областных органов исполнительной власти, действующего бизнеса региона, профильных структур МСП, банки. В числе участников были предприниматели из самых разных сфер деятельности — из строительной, автокомпонентной, сельскохозяйственной, туристической, информационной, пищевой отрасли, семейного бизнеса.

Модератор встречи, председатель Координационного совета, бизнес-адвокат палаты адвокатов Самарской области Людмила Сенилова, открывая заседание, обозначила роль, цели и задачи Комитета: "Комитет является профессиональным объединением представителей бизнес-сообщества, банков, профильных министерств и ведомств, развивающих отрасль взаимодействия бизнеса и власти. Он призван выступить площадкой для обсуждения проблем малого и среднего предпринимательства, анализа и выработки рекомендаций по решению вопросов взаимодействия бизнеса и власти в Самарской области. Деятельность Комитета должна обеспечить прямой канал коммуникаций между всеми участниками процесса и вовлечь МСП в решение вопросов развития региона".

Уже имеющийся положительный опыт решения актуальных проблем действующего бизнеса при Координационном совете убедил в том, что одной из важнейших задач Комитета станет формирование и пополнение базы знаний, персоналий, выработка новых практических кейсов при взаимодействии бизнеса и власти. Этот аспект является очень полезным и перспективным для всех участников процесса. Так, Николай Шишкин, генеральный директор ООО "Машиностроение" поделился конкретными сдвигами в работе своей компании: "После прошедшей в прошлом году конференции мне позвонили специалисты кредитных учреждений и подробно проинформировали обо всех возможных вариантах получения средств на развитие. В результате мы получили нужное финансирование, необходимое компании на данном этапе. Кадровые подвижки в подборе специалистов тоже имеются, но усилия в этом направлении еще необходимы".

В ходе обсуждения представители МСП поделились своим опытом взаимодействия с властью. Некоторые предприниматели констатировали тот факт, что они не всегда бывают услышаны властью, и их острые вопросы зачастую остаются нерешенными.

Андрей Данилин, руководитель ИП "Данилин" привел пример: " Федеральная программа по развитию туризма, согласно которой было предусмотрено субсидирование на строительство домиков, не получила ожидаемого отклика и эффекта — и, в первую очередь, потому что, к сожалению, чиновники не увидели и не услышали здесь малый бизнес".

Николай Лысов, директор ООО "БСГ", подчеркнул: "Большая проблема состоит в отсутствии ответственности чиновников за исполнение своих прямых полномочий, за конкретный, конечный результат. Вторая проблема общества в целом — в отсутствии общей цели. А ведь сегодня страну надо поднять с колен. Все, что производится в России, должно потребляться в первую очередь в России! Считаю, что эта цель и должна быть стержнем развития бизнеса и стоять во главе развития нашей экономики в целом".

Виктория Другова, исполнительный директор ГК "Оливия", представитель самарского реготделения "Опора России", напомнила, что в период пандемии только объединение усилий предпринимателей и быстрое реагирование властей помогло бизнесу выжить и остаться на плаву.

Выступления участников заседания лишь подтвердили, что привлечение к дискуссии разных сторон, совместная деятельность по выявлению и решению проблем бизнеса является крайне востребованной. "Когда чиновники будут решать вопросы не только на рабочих совещаниях, куда конкретному предпринимателю трудно пробиться со своей повесткой, а лицом к лицу, сидя напротив друг друга, — тогда возможно более быстрое и эффективное решение насущных вопросов бизнеса", — отметила Людмила Сенилова.

К слову, не все чиновники оказались готовы к такому, более тесному взаимодействию с предпринимательством, апеллируя к тому, что уже имеется достаточное количество действующих институтов и программ поддержки МСП.

Не слишком вникая в суть предложений о необходимости выстраивания более тесных партнерских отношений бизнеса и власти с целью решения насущных вопросов, некоторые профильные структуры исполнительной власти решили проигнорировать приглашение Комитета на встречу с представителями действующего бизнеса.

Выступая на Гражданском Форуме общественных объединений и союзов России, Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития диалога между властью и гражданским обществом, который "должен идти на равных", и его эффективность во многом зависит именно от власти. Глава государства отметил, что без подобного диалога "не может быть сильного государства и процветающего общества".

Участниками встречи было принято решение отправить губернатору Самарской области Дмитрию Азарову письмо-обращение, содержащее просьбу поддержать гражданскую инициативу о деятельности Комитета по развитию взаимодействия бизнеса и власти.

В дальнейшем Положение и регламент деятельности Комитета по развитию взаимодействия бизнеса и власти предстоит доработать, с учетом мнений всех заинтересованных участников. После этого будут сформированы предложения по Плану работы Комитета на 2024 год.