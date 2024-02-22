Удача на стороне самарцев: сноубордист-любитель выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Кому-то крупный выигрыш в лотерею кажется несбыточной мечтой. Однако судя по статистике "Столото" — крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей — в среднем еженедельно 20 участников лотерей от "Столото" становятся лотерейными миллионерами. Среди победителей оказываются люди из разных уголков России, в том числе и жители Самарской области: чаще, конечно, из таких крупных городов, как Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, но есть победители и из небольших поселков региона.

По данным "Столото", в 2023 году более 2 миллионов лотерейных билетов, купленных в Самарской области, оказались счастливыми для своих обладателей, принеся выигрыши по итогам лотерейных розыгрышей. Всего за год жители Самарской области суммарно выиграли более 600 миллионов рублей. В конце 2023 года в числе лотерейных миллионеров оказался житель Самары, выигравший 1 миллион рублей в государственную "Жилищную лотерею". Сегодня мы поделимся его историей победы и узнаем, на что он потратит внушительную сумму.

Супруга до сих пор не верит в выигрыш

Олег Кудияров* участвует в лотереях не только ради шанса выиграть крупную сумму, но и для получения новых эмоций. На 572-й тираж "Жилищной лотереи" мужчина специально выбрал в мобильном приложении "Столото" набор билетов, в которых находились все 90 чисел. Этот метод помог самарцу выиграть 1 000 000 рублей.

"В день розыгрыша не обратил внимание на СМС-уведомление от "Столото" о призе. Позже, когда я зашел в мобильное приложение и пролистал все купленные билеты, я увидел, что выиграл крупную сумму. Удивился! Со мной рядом была супруга, она до сих пор не верит в такое везение!" — рассказывает Олег.

Мужчина по праву считает себя удачливым человеком. В этом году Олегу исполнится 43 года, у него с супругой трое прекрасных дочерей. Он индивидуальный предприниматель, занимается грузоперевозками. Победитель ведет активный образ жизни. Зимой вся семья катается на сноубордах, отправляясь на горнолыжные курорты России.

Еще до выигрыша Олег начал строить загородный дом. Мужчина неспроста выиграл именно в "Жилищную лотерею", ведь полученные деньги он планирует потратить на благоустройство дома.

Победитель рассказал, что лотереи превратились в его хобби, поэтому он продолжит участвовать в розыгрышах. Теперь у счастливчика амбициозные планы — выиграть Джекпот.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

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