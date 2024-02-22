Программа "Возвращение": какие меры реабилитации ветеранов СВО есть в Самаре

В среду, 21 февраля, прошел круглый стол, участие в котором приняли замминистра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова, врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по реабилитации Анна Шишкина, представители фондов и медучреждений. В пресс-центре издания "Аргументы и Факты" представители органов власти обсудили меры реабилитации участников СВО.

Самарская область стала первой в России, где разработали сначала проект, а затем и целую программу "Возвращение". С ее помощью самарчанам, вернувшимся из зоны специальной военной операции в Донбассе и на Украине, будет проще вернуться в семьи, общество, встать на ноги.

Медицинская реабилитация

Для всех бойцов, прибывших из зоны СВО, действует программа расширенной диспансеризации. Их приглашают на прием в районные поликлиники, где проводит осмотр терапевт, делают базовые анализы, электрокардиограмму, флюорографию. Если врач понимает, что пациенту нужно углубленное обследование, он отправляет его на второй этап диагностики — в военный госпиталь. Здесь начинается реабилитация первого этапа. При необходимости участника СВО отправляют и на второй этап — стационарный, где он проходит курс реабилитационного восстановления на базе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. Если боец не нуждается в круглосуточном наблюдении, он может пройти реабилитацию амбулаторно, получив уточнение у своего лечащего врача.

Если есть необходимость, в программе медицинской реабилитации могут участвовать и члены семьи первого уровня (мать, отец, жена, дети).

Чтобы пройти лечение в Самарской области, необязательно иметь местную прописку, главное — иметь полис обязательного медицинского страхования.

Протезирование

В Самарской области заключены договоры о сотрудничестве с шестью протезно-ортопедическими предприятиями, которые имеют лицензии на протезирование участников СВО. Боец может получить протез несколькими способами: по направлению на протезирование от уполномоченного органа в рамках госконтрактов, за наличный расчет с последующей компенсацией от уполномоченного органа или в рамках благотворительной помощи. Протезированным участникам СВО предоставляются рабочие места.

На территории Самарской области все нуждающиеся могут получить протезно-ортопедическое изделие через Социальный фонд. Боец с инвалидностью получает индивидуальную программу реабилитации, в которой указано конкретное изделие/техническое средство. Далее он обращается с заявлением в Социальный фонд России, а протез может получить по месту проживания.

Помощь с протезированием оказывают в равной степени и контрактникам, и мобилизованным, и добровольцам, и бойцам частных военных компаний.

Ветеран боевых действий также может обратиться в Социальный фонд для получения санитарно-курортного лечения. В рамках программы возможно проведение и восстановительных косметических операций за счет государственных средств, но только по медицинским показаниям.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области вместе с фондом занимается адаптацией жилых помещений для инвалидов боевых действий — устанавливают пандусы, внедряют систему "Умный дом", оснащают помещение современным оборудованием. Дома трех ветеранов боевых действий уже находятся в разработке.

Социальная реабилитация

Основная цель социальной реабилитации — возвращение к мирной жизни, в том числе, вовлечение в участие в военно-патриотических и спортивных мероприятий. В ближайшее время в Самаре будет создан центр адаптивной спортивной медицины для участников и ветеранов СВО.

Трудоустройство

С 21 сентября 2022 года, в соответствии с указом президента РФ, рабочее место за участником СВО сохраняется, трудовые отношения приостанавливаются. По возвращении с фронта у бойца есть три месяца на отдых, по истечении этого срока он обязан выйти на работу. В противном случае работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.

Если ветеран СВО не планирует продолжать работу на прежнем месте или имеет ограничения по возможностям здоровья, после прохождения реабилитации он может обратиться в органы службы занятости. Специалисты проведут профориентационную консультацию и помогут подобрать новую сферу трудовой деятельности. Существует целый перечень работодателей (около 300), готовых брать на работу участников СВО, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.

Ветераны боевых действий и члены их семьи имеют право пройти бесплатное обучение по профессии по направлению органов службы занятости без признания их безработными.

Психологическая реабилитация

В процессе реабилитации важное место отводится оказанию психологической помощи ветеранам. На базе ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" работают два клинических психолога. Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" предоставляет помощь из 3 этапов: психодиагностический, основной и заключительный. Сейчас на базе учреждений здравоохранения Самарской области функционируют 26 кабинетов, где медицинские психологи принимают участников СВО с посттравматическим синдромом и членов их семей.

Также круглосуточная бесплатная психологическая помощь специалистов доступна по телефону доверия 8 (846) 921-13-40.

С посттравматическим синдромом работает и комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН), отделения которого есть на территории каждого муниципального образования. Психологи центра прошли специальное обучение с учетом основной проблематики: длительное отсутствие члена семьи, смерть, организация отпусков, возвращение к мирной жизни.

КЦСОН также готовы работать с нарушением супружеских отношений, в том числе оказывать поддержку женам и детям участников СВО. Помощь любого комплексного центра социального обслуживания можно получить как очно, так и онлайн.

За психологической помощью можно обратиться к службе медиаторов — переговорщиков, выполняющих функцию "третьей стороны". Они помогают сторонам услышать друг друга, пойти на уступки. В Самарской области существует пять комнат примирения: в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани и Новокуйбышевске. Услуги профессионального переговорщика абсолютно бесплатны.