Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества

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В пятницу, 23 февраля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит на телебашне в Самаре архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества: сценарий из поздравительных открыток будет представлен флагом России и Георгиевской лентой с текстом "С Днем защитника Отечества!", "23 февраля".