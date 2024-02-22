Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества

В пятницу, 23 февраля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит на телебашне в Самаре архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества: сценарий из поздравительных открыток будет представлен флагом России и Георгиевской лентой с текстом "С Днем защитника Отечества!", "23 февраля".
Праздничный сценарий подсветки на главной 180-метровой телебашне самарского региона будет работать 23 февраля с момента наступления сумерек до 23.00 часов.
Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях Благовещенска, Братска, Брянска, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Новгорода, Оренбурга, Пензы, Перми, Петрозаводска, Рязани, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.
На световых панно покажут изображения эмблемы Вооруженных сил Российской Федерации, Георгиевской ленты, звезд, салюта, а также камуфляжную расцветку, надписи "23 февраля" и "С Днём защитника Отечества!".
На Останкинской телебашне появится изображение триколора.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.