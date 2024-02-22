Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей

В Самарской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала на ребенка до трех лет получают 5 680 семей.

Напомним, ежемесячная выплата — это одно из пяти направлений для расходования средств материнского (семейного) капитала. Она может быть назначена семьям, у которых среднемесячный доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения на каждого члена семьи, включая новорожденного (29 052 рубля в Самарской области в 2024 году). Требований к имуществу семьи при оформлении данного пособия нет, а выплату можно оформить на ребенка до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения.

Направить заявление на выплату удобнее всего через личный кабинет на портале Госуслуг, а также обратившись лично в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области или МФЦ.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. В Самарской области он составляет 14 090 рублей. В случае изменения величины прожиточного минимума ежемесячная выплата пересчитывается в беззаявительном порядке.

С 1 января 2024 года период, в течение которого семьи могут обратиться в Социальный фонд за ежемесячной выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка, был увеличен.

"Ранее этот период составлял три месяца с рождения, теперь такая возможность у родителей есть в течение полугода с месяца рождения ребенка. Например, если ребенок рожден 19 октября 2023 года, то до 31 марта включительно родители могут обратиться за выплатой. В остальных случаях подать заявление на выплату родители могут в любое время до трехлетия малыша", — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.