Самарцу, задолжавшему алименты, пришлось выплатить трем дочерям 13,7 млн рублей

В Самаре местному жителю пришлось выплатить многомиллионный долг по алиментам. Об этом сообщает региональное УФССП.

Мужчина не платил алименты трем своим дочерям. Накопившуюся задолженность он также не спешил погашать. Приставы Куйбышевского района наложили взыскания на зарплату и средства должника в банке, а также ограничили ему выезд из РФ.

Мужчина имел и другие долги. В результате в рамках дела о банкротстве самарцу пришлось выплатить своим детям 13,7 млн рублей.