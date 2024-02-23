"Чувствовал, что погибнет": самарские следователи рассказали, как восстанавливают события Великой Отечественной войны

Сегодня в России отмечают один из главных праздников - День защитника Отечества. В Самарской области много внимания уделяется патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти героев. Накануне праздничной даты мы пообщались с одним из людей, которые посвятили свою жизнь служению Родине, - командиром поискового отряда следственного управления СК РФ, заместителем руководителя отдела криминалистики следственного управления (и.о. руководителя следственного отдела по Кировскому району города Самара), полковником юстиции Павлом Докучаевым.

Поисковое движение было создано в Следственном комитете РФ в феврале 2021 года по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. Инициатива стала продолжением работы с поисковыми и добровольческими отрядами.

"В ряде субъектов страны на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды, цель работы которых - увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны", - рассказывали в ведомстве.

Иногда находки поисковиков становятся предметом расследования преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения. В Самарской области поисковый отряд проводит большую работу. Одну из исторических находок следователи изучали еще несколько лет назад. Тогда около Южного города были обнаружены останки летчика и обломки самолета Ил-2. Сначала строители увидели двигатель самолета, металлический каркас и даже документы на самолет - такие воздушные суда выпускали в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве.

На место обнаружения останков сразу же пригласили правоохранителей. Возник вопрос - как же установить личность летчика? При изучении обломков самолета поисковиками были обнаружены телеграмма на имя Ивана Михайловича Черкасского, датированная летом 1942 года, мотор с серийным номером и незаполненный формуляр самолета. У пилота нашли военный билет с частично сохранившейся фотографией бойца.

"В базах данных потерь и награждений ОБД "Мемориал", "Подвиг народа", "Память народа" сведений об И.М.Черкасском не было. Серийные номера самолета и мотора примерно соответствовали периоду выпуска на заводе в г. Куйбышеве в декабре 1942 года. Удалось найти подтверждение, что мотор с идентификационным номером был установлен именно на вышеуказанном самолете. Этот самолет был передан с завода в 211-й штурмовой авиационный полк, временно входивший в состав 1-й запасной авиационной бригады, которая занималась подготовкой маршевых штурмовых полков и отдельных экипажей и через которую распределялись самолеты Ил-2, выпущенные на двух заводах г. Куйбышева. В том же документе есть сведения о потере в катастрофе Ил-2 с указанным номером", - вспоминает Павел Докучаев.



1-я запасная авиационная бригада действовала на территории Приволжского военного округа (ПриВО). В делах нашли аварийный акт о расследовании катастрофы обнаруженного самолета Ил-2, в результате которой погиб пилот - младший лейтенант Иван Черкасский. Даты катастрофы немного разнились - 20 или 22 декабря. Но удалось установить, что произошла она при перегонке самолета с заводского аэродрома на аэродром Кряж. Черкасский служил в 7-й отдельной перегоночной авиационной эскадрилье, которая входила в состав 1-й запасной авиационной бригады.

"Также нашлись сведения о причине катастрофы - после пикирования Черкасский не справился с выводом и врезался в землю. О Черкасском стало известно, что он в 1940 году окончил Балашовскую школу пилотов. Имелись сведения, что накануне катастрофы младший лейтенант Черкасский высказал мысль, что он скоро погибнет, как будто предчувствовал свою гибель. "Летать хочу и летать умею, это просто предчувствие", - рассказывает Павел Докучаев.

Узнав всю историю летчика, следователи смогли найти и его родных - на территории ЛНР. Родственники пожелали захоронить останки на родной земле. Тогда поисковики организовали транспортировку и захоронение с почестями.

Работы по исследованию событий времен Великой Отечественной войны поисковики продолжают по сей день.

"Так, в 2023 году сотрудниками следственного управления совместно с членами поискового отряда "Путь к Победе" и лабораторией "Солдатский медальон" проведена работа по расшифровке содержимого записной книжки летчика, погибшего при выполнении полета над территорией Борского района Самарской области в годы Великой Отечественной войны. Восстановление содержимого записной книжки в настоящее время завершено. А артефакт передан в экспозицию "Кабинета истории следствия" следственного управления. Кроме того, продолжается работа по установлению личности погибшего пилота ЛАГГ-3, числившегося в составе 156-го истребительного полка Северо-Западного фронта. Его останки были обнаружены при проведении поисковых мероприятий на территории Новгородской области. Теперь проводится ряд генетических исследований, направленных на установление родственников погибшего, предположительно, проживающих на территории региона. Уже установлены личности предполагаемых родственников", - рассказывает Павел Докучаев.

А в июне 2023 года Павел Докучаев принял участие в Первом слете представителей поисковых отрядов Следственного комитета РФ. На мероприятии он получил награду - благодарность Следственного комитета Российской Федерации. "Для меня Первый слет поисковых отрядов Следственного комитета - уникальное событие, получение новых навыков, знаний, общение с коллегами. Огромное количество неравнодушных коллег со всей страны, объединенных единой деятельностью, собрались на Псковской земле, чтобы обменяться опытом. Как правильно было сказано на слете, "все мы должны быть носителями коллективной памяти", не забывать о том уроке, который миру преподали события Великой Отечественной войны".

Также летом прошлого года члены поискового отряда следственного управления приняли участие в выставке "Без срока давности", мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, провели встречу с воспитанниками Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна героев".

Как отмечает командир поискового отряда, за годы Великой Отечественной войны погибли миллионы россиян, многие пропали без вести. И до сих пор отряды поисковиков по всей России пытаются найти тела павших бойцов, установить их личности и связаться с родственниками.

"Я, как и многие другие, чувствую долг перед людьми, отдавшими миллионы своих жизней за мирное небо над нашими головами. Ведь до сих пор они так и остаются лежать где-то в земле с припиской "пропавший без вести". Как сказал знаменитый полководец, "война не окончена, пока не похоронен последний солдат", - подытоживает Павел Докучаев. - Поисковая деятельность помогает сохранять историю нашей страны, возвращаться к тем трагическим и сложным событиям, чтобы установить истину и не допустить подобного в будущем. Особенно сейчас, когда нацизм поднимает голову".