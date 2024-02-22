Причиной разлива нефти под Самарой стала разгерметизация магистрального нефтепровода

В четверг, 22 февраля, стало известно об экологическом ЧП, произошедшем в Волжском районе Самарской области. По информации СУ СК РФ по региону, накануне, 21 февраля, в районе населенного пункта Рамушки произошел разлив нефти.

"По предварительным данным, происшествие произошло из-за разгерметизации магистрального нефтепровода. В настоящее время излив нефти прекращен, угроза для загрязнения окружающей среды отсутствует", — отмечается в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевску организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия с участием следователей и криминалистов следственного управления, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Объем выхода нефти уточняется. По предварительной информации примерный объем разлива составил 45 м.куб. на площади 9000 кв.м.