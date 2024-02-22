Причиной разлива нефти под Самарой стала разгерметизация магистрального нефтепровода

В четверг, 22 февраля, стало известно об экологическом ЧП, произошедшем в Волжском районе Самарской области. По информации СУ СК РФ по региону, накануне, 21 февраля, в районе населенного пункта Рамушки произошел разлив нефти.
"По предварительным данным, происшествие произошло из-за разгерметизации магистрального нефтепровода. В настоящее время излив нефти прекращен, угроза для загрязнения окружающей среды отсутствует", — отмечается в сообщении.
По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевску организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия с участием следователей и криминалистов следственного управления, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Объем выхода нефти уточняется. По предварительной информации примерный объем разлива составил 45 м.куб. на площади 9000 кв.м.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!