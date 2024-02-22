16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Причиной разлива нефти под Самарой стала разгерметизация магистрального нефтепровода Отравление детей произошло в экоотеле "Маяк" Под Тольятти дети отравились хлором, купаясь в бассейне Упавший в речпорту Самары кран находился на ремонте Появились подробности падения крана в самарском речпорту

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Причиной разлива нефти под Самарой стала разгерметизация магистрального нефтепровода

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 22 февраля, стало известно об экологическом ЧП, произошедшем в Волжском районе Самарской области. По информации СУ СК РФ по региону, накануне, 21 февраля, в районе населенного пункта Рамушки произошел разлив нефти.

"По предварительным данным, происшествие произошло из-за разгерметизации магистрального нефтепровода. В настоящее время излив нефти прекращен, угроза для загрязнения окружающей среды отсутствует", — отмечается в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевску организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия с участием следователей и криминалистов следственного управления, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Объем выхода нефти уточняется. По предварительной информации примерный объем разлива составил 45 м.куб. на площади 9000 кв.м.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3