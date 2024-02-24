Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества состоялся в Самаре

В Самаре артиллеристы общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Яркое световое представление прошло на набережной реки Волги 23 февраля в 21:00 по местному времени. Были выполнены 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30, из салютных установок 2А85 на базе автомобиля "КаМАЗ" в небо выпущены более 350 фейерверков "Вега" и "Ассоль".